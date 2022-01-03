東方日報A1：錯在國泰免檢　疫情陷臨界點

國泰空少獲准免檢疫返港後違規外出，又與家人到酒樓用膳，將傳染力極強的新變種病毒Omicron在社區散播。九龍塘又一城商場「望月樓群組」或再多一人染疫，早前中招搭棚工人的38歲妻子昨日初確。港府昨承認目前疫情陷爆發臨界點，又指望月樓利用信用卡資料來追查曾與確診者同一時間用膳的食客。專家則批評本港追蹤疫患的方法落後，又指一旦有本土病例出現，內地理所當然拒絕通關。學者批評港府錯在容許機組人員免檢疫返港，最終自食惡果，又指事件反映單靠安心出行防疫有漏洞，更將相關確診個案列為與輸入個案有關，藉此掩飾本地爆發的事實，自欺欺人。

望月樓群組持續擴大，早前確診的34歲搭棚工人，其38歲妻子昨亦初步確診，兩人曾於上月27日下午在望月樓用膳。女患者元旦有喉嚨痛，CT值大於30，代表其病毒量偏低，變種病毒株檢測結果待定。她於荃灣德士古道178至182號山德士中心15樓工作，最後上班日期為上月30日。

食物及衞生局局長陳肇始昨指，疫情爆發已達臨界點，又稱當局正追蹤望月樓群組的密切接觸者，較早前已找回大部分曾在該酒樓用膳的食客，亦已追蹤第二、第三層的密切接觸者。她又指，望月樓配合當局調查，包括翻查信用卡付費紀錄，找到與確診者於同一時段用膳的食客。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，以他理解，當局較容易尋找以電話訂枱的食客，惟並非所有人收到安心出行通知後都去做檢測，要看當局能否聯絡信用卡公司，以便追蹤當日使用信用卡結帳的食客。

政府專家顧問袁國勇則批評本港追蹤密切接觸者的技術弱，以致當局未能在短時間內找到密切接觸者，亦未有善用科技。他認為本港有機會爆發第5波疫情，若真的出現本土病例，內地不願與港通關亦屬合理。

就望月樓群組，當局安排340人入竹篙灣檢疫中心坐21天疫監，包括22名望月樓員工。有員工昨於社交媒體發文，怒斥政府關口防控不力，豁免檢疫安排過於寬鬆，國泰管理態度消極，放任機組人員違規播毒，令他們無辜受罪，「我哋所有同事打晒針，用晒安心出行，公司跟足防疫指引，跟足法規換來嘅竟然係一場幾近滅頂嘅災難。」

另外，有教育界人士指，當局向學界諮詢，研究是否需要暫停面授課堂，以應對第5波疫情即將爆發，教育局則指，會留意疫情發展，現階段維持面授課堂安排。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，港府未有聽取專家勸告，及早取消機組人員免檢疫安排，最終令染疫國泰空少四處播毒。他質疑港府常強調「外防輸入」，卻容許機組人員免檢疫，做法過於寬鬆。他又指，安心出行沒有追蹤功能，即使相關用戶收到強檢通知亦未必跟從，反映港府依靠安心出行防疫有漏洞。

陳更批評，港府自欺欺人，將近日涉及國泰機組人員及機場員工的個案，列為「與輸入個案有流行病學關連個案」，而非本地確診個案，只是擔心內地對香港錄得本地個案敏感，怕通關不成，遂以花巧手段掩飾本地爆發的事實。