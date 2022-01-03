東方民調：補鑊措施左搖右擺　中港通關勢危

聖誕節及除夕新年普天同慶，惟新冠疫情反覆，本港重現單日錄得雙位數字輸入個案，變種病毒Omicron或在本港社區大爆發。管理及防疫表現屢遭批評的國泰航空更成為香港外防輸入最大漏洞，有專家批評港府防疫掉以輕心，最初僅收緊貨機機組人員抵港首3日須到酒店檢疫「根本不足」，出現本地傳播，社區傳播風險非常大。全城再陷新變種恐慌，連帶中港通關亦變得「危危乎」。

國泰先後有機組人員感染Omicron變種病毒，更有人因免檢疫成「漏網之魚」，違規走入社區「播毒」，當中確診44歲男機組人員更與非同住家人到食肆聚餐，其後有同桌家人及有其他食客均染疫，該食肆200多名食客、員工及相關人士或受影響，他更多次乘搭公共交通工具。

港府承認社區爆發風險「非常非常高」，終收緊相關防疫措施，但最初僅要求貨機機組人員抵港後首3日在檢疫酒店隔離。當時已有專家形容政府的收緊措施「根本不足」，言猶在耳，終出現本地傳播個案，港府再次補鑊將隔離日數增至7日。

事實上，多個專家早已警告機組人員獲豁免檢疫是本港防疫漏洞，外界屢屢提出取消免檢安排，惟港府置若罔聞，卻倚賴國泰自訂的「健康管理風險」。

去年11月有多名機組人員法蘭克福返港後確診，國泰收緊內部指引，要求機組人員返港後首3天，每日最多可離家兩小時購買必用物資、進行個人戶外運動及求醫等，但專家指做法存在隱憂，居家檢疫期間外出與社區有接觸，有可能將病毒帶入社區。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，有患者在社區走動，到酒吧消遣又乘搭公共交通工具同樣會帶來風險，在社區傳播的風險非常大，未來一、兩個星期要特別小心。中大呼吸系統科講座教授許樹昌則預料會再有食客受感染及爆發酒吧群組，促當局盡快追蹤相關接觸者。有政圈人士透露，香港近期多宗確診個案全涉及病毒Omicron，傳染力比之前強，相信通關時間會受影響，又批評港府防疫「從寬」，導致漏疫入社區，內地政府勢對通關卻步。