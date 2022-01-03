東方民調：免檢漏洞懶堵　走漏違規個案

國泰航空多名機組人員違規帶疫入社區，最終連累街坊，並出現本地感染個案，官員及專家均警告未來兩星期至農曆新年前均高危。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者炮轟國泰成防疫大漏洞，又批評港府冥頑不靈，遲遲未堵塞機組人員免檢漏洞種禍。受訪者又指港府欠防疫視野，政策左搖右擺，自製疫彈，擔心最終令香港爆發第5波疫情，要市民陪葬。

國泰多名機組人員接連違規漠視免檢疫條款下的指引，並導致社區疫慌。防疫慢九拍的港府再補鑊，於1月1日進一步收緊貨機機組人員要住檢疫酒店7天，取代上月29日才實施的住3天防疫酒店措施。港府亦趁勢谷針，農曆新年前擬對食肆及表列處所實施「疫苗氣泡」，只有接種最少一劑疫苗者才可進入食肆及戲院等18類場所。現時約488.4萬人接種第一劑新冠疫苗，變相令未打針的逾280萬名市民禁足或被谷針，餐飲業界亦直言吃不消。而農曆新年後更可能收緊至須打兩針。如Omicron在社區爆發，防疫措施須再「加碼」，如進入街市和公園都要打針，相信長者最受影響。

「東方傳媒民意調查」於上周以手機東網APP成功訪問363名18歲或以上市民，結果顯示，對於近日香港輸入確診個案中，大多數為Omicron變種病毒，72%受訪者直斥外防輸入漏洞百出；17%憂變種病毒極速攻港。

再有染疫機組人員走入社區，對港府依賴國泰員工自我家居監察，50%受訪者批評免檢兒戲，防疫穿窿；30%轟國泰成為防疫大漏洞；16%直指措施離奇，成效存疑。

專家早已警告機組人員免檢為防疫漏洞，港府一直拒絕取消相關安排，47%炮轟港府冥頑不靈，自製疫彈；27%歸咎豁免檢疫成通關絆腳石；22%批評當局後知後覺。

港府最初僅要求貨機機組人員3天酒店隔離，因出現本地傳播才改為7天，41%受訪者批評港府政策左搖右擺，缺乏防疫視野；31%批評頭痛醫頭，無杜絕隱患；23%直斥補鑊半桶水，掉以輕心。

出現Omicron本地傳播，港府農曆新年前擬對食肆及表列處所實施「疫苗氣泡」，49%受訪者歸咎港府未堵防疫漏洞種禍；18%不滿市民失去選擇權；13%批評防疫政策自相矛盾。

聖誕及除夕新年假期有不少慶祝活動，59%受訪者擔心加速第5波爆發；23%憂慮疫情若升溫恐影響通關；13%料農曆新年或成高峰。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府防疫政策兒戲，後知後覺，一直縱容機組人員獲豁免檢疫，最終成為外防輸入大漏洞，Omicron變種病毒隨國泰機組人員在社區傳播，令香港受第5波疫情威脅。