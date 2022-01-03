望月樓群組擴大　當局封區強檢補鑊　陳肇始：正全力管控

Omicron變種病毒早在海外肆虐，港府卻遲遲未有堵塞機組人員免檢漏洞，「望月樓」群組爆發顯示外防輸入虛有其名，恐要全港市民埋單。食物及衞生局局長陳肇始今早(3日)在電台節目亡羊補牢地表示，現時在社區主要在又一城望月樓有傳播，政府過去數天正全力管控。

她指出，過去數天已封了9個小區，檢測了大約4800人，結果全為陰性。為了堵截傳播鏈，更已排340名密切接觸者或家居接觸者、餐廳職員，以及與確診個案同一時間用膳的食客前往檢疫。她又說，早前未能接觸約30名同一時段到過望月樓的食客，現時已找到部分食客。

對於是否須在「安心出行」設置追蹤功能，陳肇始指，「健康碼」已有追蹤功能，當局會繼續檢視不同的防疫措施，但希望逐步擴大「疫苗氣泡」適用範圍。她又說，昨日(2日)首劑接種有7,500多針，反映市民回應積極及正面。

另外，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，望月樓的個案，相關人士所坐的位置相隔距離遠，估計確診機組人員當日所坐的位置空氣不流通，造成短程空氣傳播，或期間曾經咳嗽，令其他食客經過時，口罩表面染上病毒，建議機電工程專家為食肆提供改善空氣流動方法，同時他亦建議政府收緊追蹤方式，但相信通緝未檢測食客是最後方法。

另外許指出，目前出現的個案都與望月樓相關，如有不同爆發點或源頭不明個案，就要收緊措施，如太早收緊措施，很多行業將難以運作。對於政府計劃擴大疫苗氣泡至所有食肆及其他表列處所，他認爲有助推高接種率，尤其長者接種率。