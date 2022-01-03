新一屆立法會全體議員今宣誓　先後順序按年資

新任立法會議員今早（3日）宣誓，由特首監誓，宣誓順序按照議員年資而定，如年資相同則按照中文姓名筆畫排序。儀式於早上11時在立法會大樓正式開始，行政長官林鄭月娥步入會議廳，隨即奏唱國歌，並由銀樂隊現場奏樂。其後由梁君彥逐一宣讀議員上台，而首位宣誓的議員為飲食界張宇人，其次是林健鋒。

議員宣誓過程出現不少甩轆等情況，例如陳克勤無舉右手，田北辰同樣無舉手。容海恩宣誓後忘記離開路線，一度感徬徨，需要在後等候宣誓的議員指示才在一旁通道返回位置。陸頌雄被秘書長陳維安指其誓言漏了「議員」二字，並不清晰需要重新朗讀。

至11時25分，所有成功連任的立法會議員完成宣誓，繼而開始「新人」，打頭陣的是選委會議員江玉歡。另外，唯一非建制派議員狄志遠宣誓完畢後，被指誓言不清晰，需要重讀一次。議員周文港及孫東則以普通話宣誓。根據立法會文件，議員周文港原以粵語宣誓，惟最後改以普通話。

宣誓儀式開始前，候任議員已陸續到場，亦有候任議員的親友到場觀看儀式。其中候任地產及建造界議員龍漢標陪同太太到公眾席時自言緊張，龍的太太被問會否憂對方工作量增加時，她坦言的確有惟仍會支持丈夫工作。

另外，曾多次出戰立法會選舉的西貢區議員方國珊在選舉前突宣布棄選，改派黨友林素蔚披甲參選，最終勝得議席，方今早亦有出席觀禮。