李宇軒勾結外國勢力案5月再訊　期間與律師助理須繼續還押

12名偷越邊境香港人蛇之一、「香港故事」成員李宇軒，連同律師助理陳梓華，被控串謀壹傳媒黎智英、黎智英的助理Mark Herman Simon等人勾結外國勢力危害國家安全。2人去年8月已在高等法院承認《港區國安法》下之串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件今早(3日)於高院原訟庭提訊，國安法指定法官李運騰應控方要求，將案再押後4個月，至5月3日再訊，期間李陳2人須繼續還押。

30歲的李宇軒和29歲的陳梓華，各承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。同案被告還包括黎智英，黎的控罪指於2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。另外，壹傳媒旗下的蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、以及蘋果日報互聯網有限公司，亦有被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎和上述3間公司，剛於上周二(12月28日)於西九龍裁判法院提堂。裁判官將黎的案件押後至2月24日再訊，而3間公司的案件將會於2月10日再訊。

案件編號：HCCC 147/2021