劏房租管本月22日實施　設6支區域服務隊推廣新例

香港住屋問題難解，不少市民棲身於劏房承受高昂租金。討論多時的劏房租務管制《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》將於本月22日起生效。

差餉物業估價署指劏房業主及租客將要簽訂列明雙方權責的租約，租約期間不得加租，劏房租期為2年，租客將會獲優先續租，換言之業主須為租客提供2+2的租住權保障，而續租租金不得高於估價署公布的全港性租金指數在相關期間的百分率變動，加幅上限為10%，並禁止業主向租客濫收水電費。此外，業主須在租約開始後60日內，向估價署提交租賃通知書。

估價署稱，會就負責條例的執行工作成立新小組，以協助公眾認識新條例的規管制度及處理查詢。另外，亦會就租務事宜提供免費諮詢和調解服務及在法例實施後，發布申報的「劏房」租金資料等。

估價署又指已委託6間非政府機構設立6支區域服務隊，幫助業主和租客認識根據條例雙方各自的權利和義務等。6間非政府機構包括新家園協會香港島服務處、新家園協會九龍西服務處、油尖旺民生關注會、香港單親協會、新界社團聯會社會服務基金及沙田居民協會。