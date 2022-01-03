中一自行分配學位今接受申請　皇仁人流少未見人龍

2022/23學年中一自行分配學位申請期今日(3日)展開，傳統英中名校多年來都是「爭崩頭」，位於銅鑼灣的皇仁書院以往更是未開始交表已經大排長龍，惟今早9時正式收表時，只見2、3名家長入校交表，記者等候逾1小時，不足20名家長到場交表。有家長表示移民潮令本地競爭減小，增加報讀皇仁的信心，入讀機會較以往高。

鄧太今早8時40分已經到場，她指今早原本到小學做義工，惟教師望見她後着其快到皇仁交表，憂慮她「趕唔切」。不過，鄧太到場後未見有人排隊，「我都唔知原來我係第一個，開咗門我以爲啲人已經入晒，點知入到去佢(職員)話：未開始呀，要9點」。

她指兒子就讀英皇書院同學會小學，選擇皇仁的原因是小學推薦，同時被該校優良校風吸引，另一心水是英皇書院。被問到會否有移民打算，她則指沒有，「香港係一塊福地嚟㗎嘛，唔一定要移民去邊度，加上教學質素仍然係高」。她又坦言按照今日情況，感覺大機會入讀皇仁。

到場交表的游太指，另外為兒子報了4間直資學校，但心水仍是希望入讀津校。她表示留意到不少學生移民外地升學，坦言因移民潮而增加報讀皇仁的信心，認為入讀機會較以往高。她又指沒有特別安排操練，課外活動沒有「為報而報」，只有游泳及音樂，亦是兒子的喜好。

被問到會否考慮安排兒子海外升學，她表示有想過送兒子到外國讀書，但希望會與兒子一起成長，故最終的考慮因素是將來會否想在外地生活、住屋闊落、政治氣候不混亂。她又指，短期內不會移民，至少會讓兒子讀到初中。