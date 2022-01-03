第七屆立法會完成宣誓　有議員指不再分建制非建制

第七屆立法會議員今(3日)約12時半完成宣誓，全體議員隨即進行大合照，於大樓地下按5行一字排開，企首排中間位的包括議員梁君彥、廖長江、張宇人、黎棟國、李慧琼、麥美娟等。有議員提到希望新一屆議會能解決香港貧窮問題，並爭取盡快通關。另外，亦有議員認為議會已經不再分為建制派和非建制派，因人人都是盡力辦事的代議士。

建制派「班長」廖長江表示，很開心今日在特首監誓下完成宣誓，希望議會能有新開始、好開始。議員梁君彥表示宣誓過程暢順，議員們背景多元化，對國情及香港事務了解甚多。梁指來年政府工作將重點關注民生事務，而立法會作為監察者，工作絕不輕鬆，形容為「沒有最忙，只有更忙」，而一眾議員已準備好，會以民為本，並盡憲制責任，與政府保持良好關係，不辜負市民所託。

議員麥美娟認為選舉中可體現廣泛代表及均衡參與，首要工作是解決香港貧窮問題，告別劏房，又指議員們會理性務實地交換意見，期望不負人民所望。

今屆議員有3分之2的議員為議會新丁，其中之一、保安局前局長、議員黎棟國認為議會再沒有建制、非建制派，人人都是愛國者、盡力辦事的代議士，其中更提到本屆立法會將展開23條本地立法的諮詢工作，有信心會全心全意適時完成工作。另一位議員嚴剛表示，今屆議員肩負推動香港發展的新使命，他作為中資企業代表，會為商界努力，會積極與政府協調，推動發展，融入國家發展。而作為最年輕議員陳穎欣則表示，有壓力但同時有動力，又提到新一年不少市民冀盡快通關，她將會在議會爭取。

對於有議員指議會已沒有建制及非建制的說法，唯一的非建制議員狄志遠表示，議會抗爭的文化已成過去，現在議會質素需要提升，而特區政府亦要思考行政立法關係，不要以為議會沒有反對派，所有法例都容易通過，政府施政要與立法會互相合作、尊重民意，並要思考如何促進民間和諧，他又指議會沒有爭拗不代表社會沒有撕裂。