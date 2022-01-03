兄亂倫強姦胞妹成孕　母求情指被告愛錫其妹　乏性別界線教育犯錯

16歲中三學生趁家人不在，強行與比他小2歲的親妹性交。之後1個月內，2人又在自願情況下2度發生亂倫關係。事隔半年之後，胞妹發現懷孕，因而揭發事件。這名男生早前已在裁判法院承認1項強姦及2項亂倫罪，原定今天(3日)在高院原訟庭接受判刑，不過由於法官欲為被告與事主兩兄妹索取多份報告，因此決定將案件押後至1月27日判刑，期間被告須還押候判。

本案在2019年6月至7月發生，當時代號「L.H.H.」的被告與其胞妹X分別16及14歲。現已19歲的被告在2020年1月被捕後，一直還押至今。案情披露，案發時被告和X與他們的母親居於屯門區。2019年6月某日，家裏只有被告和胞妹X二人，被告走上X的床，壓住事主下身並脫去對方下裳，並強行與X性交。X對此並不同意，並曾嘗試推開被告但不成功。這次性交過程大約長3至5分鐘。

同年7月，被告和X又2次在母親不在家時性交，而這2次性交，則是在X同意之下進行。在上述3次性交中，被告都沒有使用避孕套，而X就不知道被告有沒有射精。至2020年1月，X告訴母親她沒有來經，母親遂帶她到政府診所求診。經檢驗證實，她當時已懷孕約5個月。X其後在1月底接受終止懷孕手術。在檢驗胎兒的基因後，證實被告為胎兒的父親。至於被告則於2020年1月17日被拘捕。他在被捕時保持緘默，及後於錄口供時，亦僅確認其年齡、所讀班級、及與X為兄妹關係。

法官今天表示，想為X索取創傷評估報告，及為被告索取精神及心理報告。辯方則表示希望法官另為被告索取教導所報告，不過法官最終並無接納。另外，辯方今天為被告初步求情時表示，被告母親在知道此事後瀕臨崩潰。她在求情信指，相信被告是愛錫其妹，只是在缺乏性別界線教育下犯錯。此外辯方亦呈交社工及教會代表的求情信，指他們對被告都評價正面。

案件編號：HCCC 206/2021