公共圖書館自修室3月至5月延長開放　市民需憑證入座

中學文憑試(DSE)將於4月開考，康文署今日(3日)宣布，香港公共圖書館學生自修室於3月1日至5月31日考試期間延長開放時間。因應疫情，公共圖書館將調整自修室座位數目以控制在場人數。有需要於該段期間使用學生自修室的人士，可由即日起親身或以郵遞方式申請入座證。

市民可在設有學生自修室的公共圖書館索取有關申請表格及使用細則，或從公共圖書館網頁的「圖書館通告」一欄內瀏覽及下載申請表格及使用細則。截止申請日期為本月30日，以郵戳所示日期為準，結果會於下月21日至28日張貼於相關公共圖書館告示板。

自修室在3月1日至5月7日，周一至五朝8晚10開放，周六日及公眾假則提早在晚上9時半關門；分為早、午、晚三個時段，每節之間有15分鐘暫停開放。政府規定，申請人必須為公共圖書館登記讀者，而公開考試及專業考試考生將獲優先分配座位。申請人只可遞交一份申請表及選擇其中一個入座時段，並憑證入座。

至於5月8日至31日，則以先到先得形式獲得座位。圖書館或因應公共衞生考慮或其他特殊情況，更改開放時安排。