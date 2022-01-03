退休警兒子涉前年暴動管有汽油彈　否認縱火等4罪下午續審

前年7月市民上街抗議《港區國安法》實施，期間一名退休警的兒子涉在銅鑼灣管有汽油彈而被捕，他否認2項縱火、管有物品意圖破壞財產及盜竊共4罪。案件今天(3日)在灣仔區域法院開審，拘捕被告的警長供稱，當日他在現場截停4男3女，當中包括被告，當時被告身邊放着一個滲出液體的灰色背囊，警長稱搜查被告背囊時，「聞到好大陣易燃液體味」，背囊內搜出一個懷疑汽油彈、一堆玻璃碎及2個玻璃樽口碎片。案件下午續審。

18歲被告黃梓峻被控於2020年7月1日，在銅鑼灣富明街和波斯富街交界，以及波斯富街的美心西餅外兩處地方，用火損壞一些雜物。他另被控於同日，在銅鑼灣時代廣場中庭管有3個汽油彈和1個打火機，及在香港盜竊1個印有警察字樣的塑膠套。

控方今天讀出開案陳詞，指案發當日近傍晚7時，被告身穿白色外套及揹灰色背囊，連同其他人站在富明街及波斯富街交界附近，馬路上堆滿雜物，有人向雜物縱火，被告其後跟隨他人離開。約15分後，被告身穿黑色外套、戴着黑色面罩及揹灰色背囊，連同其他人在波斯富街，向美心西餅捲閘投擲汽油彈，有人撐起雨傘掩護。被告其後在時代廣場中庭被警長截停，警長在被告背囊發現一件印有「Fuck the Police」字樣的黑色外套，並搜出一個玻璃樽、一堆玻璃碎、一對隔熱手套及一個印有警察字樣的塑膠套，化驗結果顯示玻璃樽內含易燃液體；另於同年7月2日，警方帶被告到其將軍澳住所搜屋，並用背囊內的鎖匙打開正門。

警長吳志堅供稱，當日他駐特別戰術小隊到場執勤，當時在時代廣場地下，約200人在非法集結，有人使用雜物堵路及掘磚。吳表示，於7時21分，他收到指示配合機動部隊展開掃蕩，有「一大班人」衝向他，他發出警告後，對方調頭逃跑，他遂上前嘗試截停他們，最終成功截停4男3女，包括本案被告。吳指，他當時指示該7人坐下，而被告右側放有一個灰色背囊，而背囊滲出易燃液體，他搜出了一件背面印有「Fuck the Police」字樣的黑色外套，一個玻璃樽、一堆玻璃碎和2個玻璃樽口碎片、一對手套及一個印有警察字樣的塑膠套，該塑膠套為警察雪糕筒的膠套，他在背囊中又搜出3條鎖匙，而被告身上亦搜出一個打火機、一個黑色面罩及一部手提電話，電話屏幕則顯示著該件黑色外套背面。

案件編號：DCCC 170/2021