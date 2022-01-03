網傳午夜封關今晚禁堂食　政府嚴正澄清並無計劃

自昨日（2日）起，網上有傳言指港府會推出各項嚴格的防疫措施，包括「全面封關」，及「6時後不能堂食」。今（3日）港府發表聲明，指沒有計劃實施上述措施，又譴責有人在網上和WhatsApp群組散布「午夜起全面封關」和禁堂食的謠言，造成公眾恐慌。事件如涉及刑事成分，執法當局一定會嚴正執法。

該流傳的訊息指出，「行政長官聯同食物及衞生局將於1月3日下午3:30聯合召開記者會，採取嚴厲措施防止Omicron變種病毒在社區擴散，午夜起全面封關 所有人不得進出香港，所有食肆晚上6:00後只可以外賣不能堂食，並全面增設執枱專員所有體育處所、游泳池、遊戲機中心、浴室、酒吧、卡拉OK、麻雀天九耍樂處所、派對房間、夜店及夜總會等處所停業14日」。

該訊息又提到「食肆、商場、超級市場、街市及商舖每日只可營業至晚上9:30，所有公共交通機構包括巴士及港鐵等只能服務至晚上11:00，所有通宵交通工具暫停服務。而所有未有接種新冠疫苗的人士，均不准進入學校、院舍、地盤、圖書館、博物館、戲院及表演場所等高風險處所。」

港府今日中午發表聲明，指當局從沒有計劃禁止所有人進出香港，即所謂「封關」，或在今晚6時後只容許外賣而不能堂食。政府發言人指食物及衞生局局長上周五（12月31日）聯同衞生署署長和醫院管理局（醫管局）行政總裁召開記者會時已詳細匯報了疫情的最新情況，並闡述了相應收緊的防疫措施，當局會嚴格和果斷地執行有關防疫措施。

政府重申，一直採取公開透明的方式，盡早公布防疫措施。任何不必要的揣測和散播謠言均對政府和市民同心抗疫沒有幫助。呼籲市民應對謠言提高警覺，並密切留意政府發放的資訊，切勿被謠言誤導。