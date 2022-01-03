衞生署再到望月樓視察　相鄰餐廳共用廁所引爆疫隱憂

又一城望月樓的Omicron爆發群組持續擴大，密切接觸者以及密切接觸者的家居接觸者增至340人。衞生防護中心今日(3日)再派員到望月樓視察。現場所見，逾10名人員在下午約3時到達九龍塘又一城望月樓，部分人身穿全套保護衣，並爬梯視察望月樓的假天花通風設備，採集環境樣本。

經現場所見的望月樓平面圖所示，該餐廳的空間與相連的日本菜餐廳「鳥十」互通，共用舖位，最少兩條走廊互通，可通往同一洗手間，廚房亦分別位處同一側。餐廳內其中一條共用走廊，連接該舖位唯一的洗手間。另外，望月樓的廚房亦位於鳥十的範圍。連鳥十在內的又一城所有商舖已被納入強檢名單。

早在上周四(去年12月30日)當局公布確診的國泰空少曾到過望月樓用膳，當局已與機電工程署到場了解，並發現該食肆部分位置換氣不平均，懷疑與病毒傳播有關。當局在早前視察行動中採集的44個環境樣本沒有驗出病毒。

望月樓群組繼上周六(1月1日)一名50歲女食客初步確診，早前確診的一名34歲食客的妻子亦告初步確診，於竹篙灣檢疫中心驗出病毒，群組增至5人，包括國泰空少、其父親、任職地盤工人的34歲食客、其妻子、以及一名50歲女食客。