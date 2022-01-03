工展會最後衝刺勁旺場　數千市民搶購海味　有人無視防疫偷食

新冠肺炎疫情下市民購物慾有增無減，第55屆工展會將於今日(3日)閉幕，許多市民均為最後一天到工展會「衝刺」，現場人才兩旺！東網記者今午到場視察，只見會場人流如鯽，有數千人「搏殺」，而最多人搶購的攤位當屬鮑參翅肚類，有攤檔更以100港元的鮑魚禮包促銷。有第2次入場的市民指今年氣氛不錯，更花約數千港元購買鮑魚套裝；有攤檔負責人亦對今日銷情滿意，稱生意額大增2至3成。雖然場內有防疫指引，但仍有人明知不得飲食仍迫不及待要「偷食」。

東網記者今午約1時到場視察，最為亮眼的便是購買鮑魚禮包的人龍，約有40名市民排隊購買最後一天的100港元鮑魚特價禮包；而會場內亦有攤檔作最後促銷，年糕禮券等只需約半價便可入手，有攤位更舉行大抽獎吸引市民購物。市民陳女士表示，今日已是與朋友第2次進場，特地為了購買罐頭鮑魚、花膠等，鮑魚套裝大約花了3,000港元左右。

另一市民游女士稱，特地為了最後一天的工展會請假而來，部分產品比平常便宜數十港元，今天到場除了購買零食外，亦不忘為家中「主子」購入寵物零食和用品等約1,000港元。她表示滿意，指人流尚可，氣氛不錯，惟指今年沒有試食環節，所以較以往沉悶，但在疫情下有消費總算是好事。

陪伴母親到場購物的孝子江先生則一臉無奈，坦言自己「求其行下，無目標亦不覺得好抵買」，雖然準備大手購入鮑魚特價禮包，但謂「阿媽話要排(隊)，就陪佢排，畀着我1個就走咗喇」，他估計會花約2,000港元，惟盼媽媽盡快掃完貨回家。

台灣食品攤檔負責人郭先生表示，今日安排了全日特價優惠吸客，生意比最巔峰時期升約2至3成，本來對最後一天銷情有憂慮，幸好今日人流興旺，生意不俗。對於今屆生意最旺盛的日子，他認為是最後一期消費券推出的數天「我哋都特登準備多幾部八達通機」方便市民消費。