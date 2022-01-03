尖沙咀警署遭擲汽油彈致警員下肢燒傷　2人認罪8人需受審

2019年8月11日，有大批示威者在尖沙咀警署外的彌敦道一帶集結，並向警署投擲汽油彈及其他物件等，令一名在警署內的警員下肢燒傷。警方當日驅散示威者時拘捕多人，其中10名男女今（3日）在區院被控暴動罪受審，當中2人認罪，餘下8人則否認控罪並受審。

10名被告依次是李穎淇(27歲)、15歲男童X、廖偉明(25歲)、莊嘉灝(24歲)、聶嘉寶（24歲)、黃千溥(21歲)、羅後成（19歲) 、蕭呈希（23歲）、潘冠雄（26歲）及羅漢銘（22歲），同被控一項暴動罪，指他們於2019年8月11月在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道，與他人參與暴動。羅漢銘另被控一項無牌藏有彈藥罪，指他於同日藏有9枚使用過的催淚彈。除李穎淇及聶嘉寶認罪外，其餘8人均否認控罪，辯方將爭議暴動發生的時間、地點及被告有否參與等。另外，案中本尚有一名被告羅樂文(21歲)，惟他已離港沒有到庭應訊。

控方指案發當日下午，逾千人集結在涉案一帶彌敦道，集結人士大多身穿黑色衣物、頭盔、眼罩及防毒面具等裝備並佔據行車線。有示威者及後以水馬堵塞尖沙咀警署正門入口、撬磚及敲打地面製造聲響等，有片段指攝到有示威者把載滿石塊的手推車推向警署，並手持大橡筋，向警署投擲石塊，又有人向警署射雷射光及投擲汽油彈，令警署內一名警員下肢有5.5%的2級燒傷。

警方雖多次舉旗及發射催淚彈等警告，但示威者仍然沒有散去。警方其後驅散示威者，並在案發範圍先後拘捕本案10名被告，在他們身上搜出口罩及防毒面具等不同裝備。被告羅漢銘則被搜出9枚被水弄濕的圓餅型催淚彈殼，亦有片段顯示他曾拾起彈殼，投向警方防線。

認罪的2人當中，李穎淇被指在暴動發生時，與其他示威者躲在傘陣及水馬後，更嘗試以手撲熄催淚煙；聶嘉寶則被指在警方展開驅散行動時，與他人在栢麗大道以鐵馬架設路障，又推跌一個4米高的高台，圖妨礙警方推進。

案件編號：DCCC 336,337/2020