今增29宗確診 其中26人疑染Omicron 望月樓群組再增1人

新冠肺炎疫情未止，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(3日)新增29宗確診，26宗帶有N501Y+T478K，1宗帶有L452R，餘下一宗化驗進行中。今日確診的輸入病例有28宗，當中1人為國泰機師，餘下1宗與又一城望月樓群組有關聯；個案中有26宗可能帶有Omicron變種病毒。本港個案累計至12,722宗。另有約40宗初步確診。

歐家榮表示，中招的45歲國泰男機師12月30日從墨爾本抵港，於機場未有驗出病毒，其後入住國泰逸泰居隔離，1月1日驗出病毒。過去21天，他還於12月16日即日來回馬來西亞，12月19日至20日來回倫敦。

個案12708為一名38歲女生，為12654的妻子，一同12月27日到望月樓午餐。衞生署12月30日已安排她晚上入住竹篙灣檢疫，翌日未有驗出病毒，1月1日喉嚨不適送往屯門醫院，驗出病毒，Ct值33，第二日再驗就跌到25。她12月30日最後一日於山德士中心15樓太亞香港有限公司上班，9名同事，以及20名家居接觸者送檢。

另有一宗初步確診個案，涉及一名66歲女士，12月27日當天與另外8位親友於12點半到望月樓用餐，居於大圍，被列為密切接觸者。12月30日入檢疫中心，當天沒有驗出病毒，1月2日出現咳嗽，喉嚨痛病徵，驗出病毒，Ct值31至32，已完成接種科興

衞生署於12月30日開始進行流行病學調查，12月27日中午時分在望月樓現場的，有22名員工及207名食客被列為密切接觸者，有191名食客已送檢，10人正準備送檢，6人尚未成功追蹤，涉及2張桌人士。當局會再次發出強檢公告，明天完成檢測並向衞生防護中心通報。如無遵守强檢公告，衞生署會嚴肅跟進。

另外，有一宗初步確診個案，涉及32歲男子，為12676的家人。12676的源頭病人是一名國泰機組人員，12月27日由洛杉磯抵港，第5日的樣本驗出病毒。該男子居於北角藍天大廈，1月1日被界定為密切接觸者，送往竹篙灣，其後驗出病毒。他於紅磡都會大廈2002室工作，為一所投資公司。