豁免檢疫國泰空姐傳染家人　機師澳洲抵港後確診

再有國泰機組人員進入社區後中招，出現疑似本地傳播。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(3日)表示，本日40宗初步確診個案中，有一宗為早前確診的28歲國泰空姐的男親友。另有一名國泰機師從澳洲抵港後，於逸泰居隔離期間確診。全港多處納入強制檢測公告。

歐公布，該初步確診個案涉及一名32歲男子，為早前確診、去年12月27日從洛杉磯抵港的28歲國泰空姐的家人。該男子居於北角藍天大廈，於紅磡都會大廈的本分資本投資公司工作。他1月1日被界定為密切接觸者，送往竹篙灣，其後確診。潛伏期去過的銅鑼灣吉野家、紅磡置富都會湯加、河內道敍亨軒海鮮火鍋、皇道康福園的太平洋酒吧、康澤花園的麥當勞等均納入強檢公告。

至於今日確診的45歲國泰男機師，則居於東涌東環6B座，去年12月30日從澳洲墨爾本乘搭CX178抵港，於機場未有確診，其後入住國泰逸泰居隔離，1月1日發病，並驗出病毒，涉及N501Y及T478K變種病毒株，他已接種兩劑復必泰疫苗。過去21天，他還來回過馬來西亞及英國，但相信他大機會在澳洲感染。他潛伏期到過的地點納入強檢公告，包括東涌海提灣畔Ouzo Bar & Restaurant、東環Fusion。

至於本日其他確診個案，有20宗個案由菲律賓輸入，當中19人是外傭。20宗個案中有7人，本月1日乘坐CX906抵港，於機場確診；另外13人上月30日坐PR300抵港，於沙田萬怡酒店及竹篙灣檢疫中心確診，這航班累計有20人染疫。其餘個案由加拿大、印尼和南非等地輸入。中心暫時排除酒店播疫的可能性。