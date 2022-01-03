加強幼稚園教師專業發展　教局2措施共提供近1億元津貼

為加強幼稚園教師專業發展，教育局今（3日）向幼稚園發出通函，指推出兩個措施，包括就修讀幼稚園中層領導在職專業培訓課程的教師提供每天377港元至911港元不等的津貼，以及為參加免費幼教的幼稚園提供一筆過教師專業發展津貼，以學生人數劃分津貼額，分別為10萬港元、15萬港元及20萬港元。教育局指，2項措施的撥款總額約為9,550萬港元。

教育局在通函指，為進一步加強對幼稚園中層領導的支援，局方會為幼稚園的資深教師、主任或有志晉升較高職級的教師提供較長時期及有系統的課程，讓他們深入探討不同的幼稚園教育議題。

由2021/22學年起，香港教育大學已設計了一個新的幼稚園中層領導在職五星期專業培訓課程。為便利幼稚園安排教師修讀此課程，局方會在本學年起，向參加者所屬的幼稚園提供代課教師津貼。持有幼兒教育證書或以上資歷的代課教師津貼 額為每天991港元；而持有其他資歷的代課教師，津貼額為每天377港元。

另外，局方會為參加計劃的幼稚園提供一筆過的教師專業發展津貼，推動學校持續發展。幼稚園須向局方提出申請。津貼分為3個層階，第一層階為學校有少於220名半日制學生，津貼額為10萬港元；第二層階為220至330名半日制學生，津貼額為15萬港元；以及第三層階有331人或以上，津貼額為20萬港元。

津貼可用於僱用外間服務以提供教師能力，例如安排專業發展課程，與大灣區內幼稚園締結為「姊妹園」的幼稚園所安排的交流活動等等。