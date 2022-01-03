政Whats噏：楊永杰將辭區會主席　建制掀爭奪戰？

喺議會單打獨鬥，議員嘅發揮有限，唔少新任議員都會「埋堆」組成聯盟。選委界議員梁美芬聯同九龍西直選議員梁文廣、九龍中直選議員楊永杰3人話未來會喺議會有機合作，其中楊更會辭去九龍城區議會主席一職，花更多時間投入立法會工作。九龍城區議會大多議員屬於建制派，咁會唔會掀起一場主席爭奪戰？

梁美芬話3人過去一直都有合作，其中梁文廣係西九新動力副主席、楊永杰同樣相當支持西九新動力工作，佢更即場展示多年前支持者贈送嘅畫，畫中有佢哋3人，仲話希望爭取海濱長廊、改善水質臭味同減輕噪音等訴求。

梁認為3人有合作基礎同足夠默契，希望帶到頭，有個全新開始。佢又強調西九新動力並非政黨，光譜相當闊，可容納唔同嘅朋友及專業人士。但佢哋着重群而不黨，笑言自己有好多「衞星組織」，但西九新動力係「根」，讓政策符合千家萬戶市民嘅需要。佢又指暫時冇具體工作安排，自己仍會喺九龍西設辦事處，而合作絕不限於3人，只要對大局好都持開放態度。

楊永杰就話未來會花多啲時間喺立法會，正考慮辭去九龍城區議會主席一職，集中精力處理立法會事務。佢認為出任區議員13年，掌握地區事務，無論係咪主席身份，相信都可以聆聽市民聲音，讓出主席位置畀其他兄弟姊妹，會更有利社會發展。

問到覺得做立法會議員分別係邊？楊坦言唔少問題喺區議會層面無法解決，包括鼠患問題、屋邨加行人通道等，部分區議會「嗌十萬次都唔得」，涉及必須將法例拆牆鬆綁，讓社區更加宜居，佢話未來４年會切實落實政綱，做個靚嘅成績表報答選民。

梁文廣都做過區議員，佢話立法會同區議會合作唔可以停止，未來會同地區朋友保持緊密合作，聆聽意見，同時透過佢哋將立法會工作向市民解釋轉達；至於西九工作，佢認為多年過去，在社區規劃、環境衞生等方面可以話進入「收成期」，但仍然懷着戰戰兢兢嘅心情，繼續追返緊，做好完善工作。