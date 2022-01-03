斥政府未善用科技防疫　議員促統合部門數據庫　打破各自為政

市民對政府的防疫工作極度不滿，議員葛珮帆、陳紹雄、林筱魯及業界人士今日(3日)成立「智慧生活促進組」，並就智慧規劃、出行及安康提出15項建議。促進組批評政府未完全善用科技作防疫工作，認為應整合各部門數據庫，打破各自為政局面。

葛珮帆指市民現時最關心防疫抗疫及通關問題，公眾亦不滿意防疫工作，認為現時政府未完全善用科技作防疫工作，強調政府推出「安心出行」初期已認為沒有實名制及追蹤功能是漏洞，雖然市民自律「守得幾好」，惟出現問題時就現弱點。

至於如何在發展智慧生活時，令市民有信心不會損害個人私隱，葛指多年來香港有數碼鴻溝，面對新鮮事物市民會比較抗拒，但十多年前已可經過培訓令長者掌握有關技術，相信有足夠誘因會令更多市民使用，政府推出的平台亦有改進空間提高可用性。

「智慧生活促進組」提出的15項建議包括整合各部門數據庫，打破各自為政局面以加快建屋效率，利用物聯網及大數據加快處理突發疫情爆發的控制，及將「智方便」、「安心出行」及「醫健通」整合為一。

另外，本身是中電中國區總裁的陳紹雄被問及會否辭任有關職務時，指參選時已清楚表達，當選後會全心全意全職做好議員工作，強調議會未來工作繁重，會將時間投放在議會工作，接下來會與公司商討有關過渡及交接的安排，暫未決定辭職抑或改以其他身份服務。