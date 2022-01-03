瘋狗症可傳染人類　漁護署本月起為漁民狗隻注射疫苗

俗稱「瘋狗症」的狂犬病有機會由狗隻傳染給人類。漁農自然護理署今日(3日)公布，將在本地漁港為漁民的狗隻注射狂犬病疫苗、植入晶片及續領牌照，流動注射團隊會由1月10日起，於上午10時至下午3時，陸續在三門仔、香港仔、沙頭角、青山灣、筲箕灣、西貢及長洲漁港提供服務。

漁護署表示，注射狂犬病疫苗的服務已由1980年開始，並每半年進行一次，目的是為長期出海作業的漁船上飼養的狗隻，提供續領牌照及狂犬病注射疫苗服務，而每隻狗的服務費為80港元，至今已為漁船上的狗隻注射超過7,300劑疫苗。

漁護署指出，狂犬病是可由動物傳染給人類的致命疾病，而漁船上的狗隻由於有可能在外地與其他動物接觸，故較容易染上狂犬病，為預防狂犬病，漁護署會定期提供疫苗服務，雖然本港自1987年以後未有動物狂犬病個案，但仍須保持警覺，防止狂犬病再次出現

漁護署續稱，根據《狂犬病條例》，所有超過5個月大的狗隻都必須接種狂犬病疫苗、領有牌照和植入晶片，狗隻亦須其後每隔不超過3年再接種狂犬病疫苗及續牌，違例者一經定罪最高可被判罰款1萬港元。