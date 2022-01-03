教育局擬安達臣道石礦場重置廣東道官小　料工程約3年

有61年歷史的廣東道官立小學由2021/22學年起停止開辦小一級，教育局計劃在西貢安達臣道石礦場用地發展(地盤 E-1)興建設有30間課室的小學，以重置廣東道官立小學，並興建1所設有6間課室的幼稚園，目前正進行相關建校工程的前期籌備工作，預計將於本立法會年度向立法會提交撥款申請，建造工程預計需時約3年。

教育局計劃以安達臣道石礦場用地發展(地盤 E-1)的項目為試點，按「一地多用」原則興建2所小學校舍及1所幼稚園校舍，其中包括重置廣東道官立小學，以提升該校的教學設施及環境，同時滿足安達臣道石礦場用地房屋發展落成後，預計新增人口對公營學校學位的需求。

教育局稱，廣東道官立小學校舍建於1959年，佔地面積卻只有約10,763平方呎，為34所官立小學中校舍最小的學校。該校舍目前沒有專設的常識室、輔導活動室及多用途教學室，部分現有設施例如有蓋操場、禮堂及教員室等也較現行的標準細小。擬建校舍位於安達臣道石礦場用地發展(地盤 E-1)，佔地約67,167平方呎，樓高6層，將按1所設有30間課室的小學校舍及6間課室的幼稚園校舍現行標準設計，並種植8棵樹木綠化校園。根據現行重置安排，廣東道官立小學現有的校舍在學校完成重置後交還給政府。

教育局又指，現時該校屬小一學校第31網(油尖旺區)，在遷往新校舍後，該校所屬校網將改為第95網(西貢區)。