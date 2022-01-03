9名男女涉參與2019年10.1暴動　被告否認控罪案件開審

2019年10月1日，大批示威者聚集尖沙咀及油麻地一帶，其後多人被捕。當中9人被控參與暴動，其中8人另被控管有攻擊性武器或管有物品意圖損壞財產。9人否認所有控罪，該宗區院案件今（3日）安排在西九龍法院開審。控方開案陳詞指，根據各被告被制服及拘捕的時間，地點及過程、各自的衣着和裝備、被捕時反應等等，有足夠證據推論各被告曾參與暴動，而其中1人更是7名前線示威者的其中一員。

9名被告依次是羅偉洛（28歲，展覽場地工人）、李翠婷（女，21歲）、何善航（21歲，學生）、楊任濤（23歲，音響工人）、方穎雯（女，26歲，無業）、宋昭鵬（25歲，學生）、雷健昌（30歲，維修工程人員）、黃炎元（24歲，海洋公園表演人員）及陳文澤（20歲，運輸工人），他們同被控1項暴動罪。控罪指，他們於2019年10月1日，在尖沙咀警署與長樂街之間的一段彌敦道與其他人參與暴動。

此外，羅、何、方、宋、雷、陳6人分別被加控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，包括伸縮棍、摺刀、經改造的鐵棒、彈射器連彈珠、鎚及雷射筆等；李另被控1項管有攻擊性武器罪，即1副手銬；楊則被控管有物品意圖損壞財產罪，即管有一把士巴拿及鎅刀。

控方開案陳詞指，當日下午3時許，大批示威者集結在彌敦道近佐敦道及窩打老道交界，該集結其後演變成騷亂，有示威者放火及堵路。約4時左右暴力行為升級，約7名前線示威者向尖沙咀警署投擲汽油彈及硬物，警署內警員則以催淚彈還擊，雙方衝突持續最少20分鐘。後來警員向旺角方向推進，9名被告當場被捕，首被告羅偉洛更被指是7名前線示威者的其中一員。

案件編號：DCCC 410/2020，DCCC 35/2021