科大研究：接種疫苗後將產生T細胞 　仍能應對Omicron

部分新冠變種病毒如Omicron的感染患者，本身有接種新冠疫苗，情況引起社會憂慮。由香港科技大學及墨爾本大學進行的1項研究顯示，儘管Omicron較其他變種病毒株包含更多基因突變，但人類賴以防禦病毒的T細胞免疫反應，仍有效應對Omicron。

接種疫苗或經感染新冠肺炎後所產生的T細胞，能有效清除被感染的細胞，並促進其他免疫反應，對控制病情惡化甚為重要。早前有研究報告指，現正迅速成為全球最流行的Omicron變種病毒株，能夠避開由疫苗接種，或感染肺炎後所產生的抗體免疫反應，引起大眾憂慮疫苗防線會被突破，或痊愈病人可遭受二次感染。

不過，科大及墨爾本大學團隊分析了1,500多個在肺炎康復者，及接種疫苗人士所產生的T細胞識別得到，並被稱為「抗原表位」的部分新冠病毒蛋白基因，發現Omicron實則難以透過突變，逃脫T細胞免疫反應的攻擊。

領導研究的墨爾本大學Matthew MCKAY表示，初步研究發現，即使Omicron或者其他變種病毒株能夠逃過人類抗體免疫反應的攻擊，人體T細胞免疫反應也能保護人體辦免遭受重症感染。

另外，Omicron最令人擔憂的地方在於它的刺突蛋白(疫苗的主要攻擊對象)上存有大量的突變。目前透過接種疫苗所產生的抗體，其主要的功能可阻隔刺突蛋白能讓病毒黏附以進入人體細胞。然而這些抗體已被證實對Omicron的效力，較其他如Delta等變種病毒株有所下降。

研究亦發現，在Omicron刺突蛋白中，能被感染新冠肺炎後康復，以及接受疫苗接種後所產生的T細胞識別出來的抗原表位，當中只有20%出現突變。但這些突變並不能完全逃脫T細胞免疫反應的攻擊。

另一名領導是次研究的學者、科大電子及計算機學系助理研究教授Ahmed Abdul QUADEER表示，在這些出現突變的Omicron抗原表位中，超過一半仍能被T細胞所識別。

團隊將分析範圍擴展至Omicron刺突蛋白以外的部分，發現有關病毒超過97%都沒有出現突變。有關研究結果昨日(2日)於科學雜誌《病毒》中發表。