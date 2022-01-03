迷你倉大火死因研訊　助理消防區長指死者面罩曾有輕微漏氣

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（3日）繼續，並傳召熟悉呼吸器及相關裝備的退休消防員作供。證人認為張耀升的面罩有輕微漏氣，令其工作時間減少1分鐘；而張更在沒有啟動衛士個人監測儀的情況下進入火場。至於許志傑的裝備耗氣量則在後期突然上升超過一倍，估計他當時精力耗盡要大力吸氣，或因面罩鬆脫導致耗氣量上升。

曾駐守呼吸氣組且熟悉呼吸器及相關裝備的操作，時任助理消防區長何惠寧供稱，他在火災後檢查張及許的個人裝備並撰寫報告，發現張的個人面罩不能通過正壓供氣閥測試，即有一處輕微破損導致漏氣，但破損位置細至肉眼不能發覺。何將該面罩連接氣樽，計算出張當時有38.4分鐘工作時間，如面罩沒破損則可在火場內逗留多1分鐘。另外每名消防員應每月檢查個人面罩是否仍適合使用，不過張在是次火災前對上一次檢查已是接近2年10個月之前。

何發現張的衛士個人防護裝置並無他入火場之記錄，但該衛士的操作正常，故唯一可能是張沒有將個人識別卡與衛士連接在一起。何表示，理論上衛士會自行啟動，但有時候若該衛士「太耐無用，要嗌返醒佢，要由頭做過啲程序」，何不排除張入火場前曾經按過衛士，且自以為啟動了但其實並沒有。根據記錄，該衛士在同日中午時間曾由其他消防員使用，何表示即使只相隔6小時，也可能屬「太耐」。

何續指，許志傑的裝備雖沒有以上問題，許當日入火場初時的個人耗氣量更只需每分鐘44.29公升，屬「好fit」，但入火場25分鐘後，許的耗氣量突然升至每分鐘100公升。何認為許當時已精力耗盡，所以要吸大量氣，同時何也不排除許被救出時面罩輕微移位，有少許漏氣，做不到完全氣密效果，導致耗氣量急升。

案件編號：CCDI-333,334/2016