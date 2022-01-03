政Whats噏：大埔區會副主席出缺　明補選結果難料

大埔區議會早前鬧出小風波，副主席劉勇威喺區議員姚鈞豪「催促」下，喺除夕日履行協議辭任副主席，事件始告一段落。而聽日(4日)區議會大會首個議程就喺補選副主席。之不過，早前傳出嘅有意欲參選嘅區議員，都表明無意參選，究竟聽日有邊個候選人都成謎團，唔知會唔會出現內訌呢？

撇除劉勇威同埋主席毛家俊，大埔仲有6位區議員，而外界曾傳出區議員區鎮濠、何偉霖同姚鈞豪都對呢個位有興趣。不過，何偉霖早前就透露無意欲做副主席，亦都無收到相關消息，對於劉勇威辭任副主席一事，佢都唔太了解，亦都未知嚟緊嘅大會上，會唔會加插臨時動議討論副主席選舉一事，而姚鈞豪早前都講過相關內容，表示無意欲做副主席，睇嚟結果要聽日先揭盅喇！

毛家俊就透露，有議員私底下協商緊補選副主席一職，佢都希望大家有共識，一旦傾唔掂會幫手協商下。而秘書處都向所有議員發出咗正式電郵，指已經收到劉勇威辭任副主席一事，亦會喺聽日大會首個議程上補選副主席，而大埔區會網頁已經顯示劉勇威不再擔任副主席一職。

事源有泛民主派議員於大埔區當選後，曾協議區議會主席同副主席兩年一屆，即係任期至去年12月31日結束，但副主席劉勇威曾一度「潛水」，最終搞到區議員姚鈞豪喺Facebook專頁「公審」佢，擔心劉唔肯尊重協議「退位」。最終劉都有現身，並辭去副主席。