白羅斯汶萊及越南等地接種新冠疫苗　下周三起可登機飛港

政府今(3日)公布，已與白羅斯、汶萊和越南政府完成商討，將認可該等地區發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區(高風險)逗留的香港居民的認可疫苗紀錄。政府亦將接受曾逗留A組指明地區(高風險)的香港居民持黑山、突尼斯和烏拉圭所發出的疫苗接種紀錄登機來港。相關安排將由周三(5日)凌晨零時起實施。

白羅斯、汶萊和越南目前屬A組指明地區。由周三凌晨零時起，持有由該等地區的相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從A組指明地區(高風險)登機來港。有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

此外，政府早前宣布接受歐盟新冠數碼通行證機制下認可的疫苗接種紀錄，作為從高風險A組指明地區登機來港所要求的認可疫苗接種紀錄。

歐盟最近宣布在該機制下，認可由黑山、突尼斯和烏拉圭發出的疫苗接種紀錄等同歐盟成員國發出的疫苗接種紀錄，因此政府亦將由5日凌晨零時起接受該等地區發出的疫苗接種紀錄為認可疫苗接種紀錄。

同時，政府留意到歐盟新冠數碼通行證機制亦認可了泰國發出的疫苗接種紀錄。政府繼早前已與泰國達成認可安排，亦將更新「發出認可疫苗接種紀錄地區名單」，將泰國列為在歐盟新冠數碼通行證機制下發出認可疫苗接種紀錄的地區。