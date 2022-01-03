除夕新年期間涉違防疫規例　39食肆1卡拉OK負責人遭檢控

新年伊始與家人外出聚餐都要注意防疫！食物環境衞生署今日(3日)表示，過去3天，即除夕(2021年12月31日)至昨日(2日)，署方與警方在聯合行動中共巡查了37間餐飲處所，而食環署亦另外巡查了共1,370間餐飲處所及435間其他處所，並向涉嫌違反指示規定的39間餐飲場所及1間卡拉OK場所負責人展開檢控程序，另亦向3名涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定的顧客發出定額罰款通知書、1名涉嫌違反接種疫苗規定的員工，以及1名涉嫌違反定期檢測規定的員工發出定額罰款通知書。

上述場所涉嫌違反的規定個案中，20宗涉及佩戴口罩、8宗關乎桌子之間的距離或分隔、5宗關乎展示運作模式告示、1宗關乎展示換氣量或空氣淨化設備告示、1宗關乎確保顧客須掃描「安心出行」場所二維碼、1宗關乎同坐一桌人數上限、1宗關乎確保員工接種疫苗、1宗關乎確保員工定期檢測、1宗同時關乎展示運作模式告示和確保顧客須掃描「安心出行」場所二維碼，以及1宗同時關乎佩戴口罩和桌子之間的距離或分隔。

食環署亦要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，他們須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在傍晚6時正至翌日凌晨4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並不得安排多於2人同坐一桌，為期3、7或14天不等，而相關卡拉OK場所則須關閉3天。