涉替「黃店」餐廳做清潔　外傭僱主同被入境處拘捕

「黃店」一直被指靠撐暴煽港獨招生意，最近一間「黃店」餐廳涉違法聘用外傭進行清潔工作，東主及外傭同落網，《東網》獨家直擊執法行動。《東網》早前接到讀者投訴，指港島一間泰菜餐廳疑有上述違法事項，隨即為民請命把個案轉介入境處，入境處接獲後亦迅即回應，經調查後昨(3日)採取突擊行動，掩至該餐廳拘捕一名女外傭，再到附近一個屋苑拘捕外傭的男僱主，亦即餐廳其中一名持牌人。

涉事泰菜餐廳位於筲箕灣西灣河街23號富欣閣地舖，據讀者表示，每天早上落街散步，都看見一名外傭進入尚未營業的餐廳，當外傭離開餐廳後店舖始開門迎客，疑有人進行清潔工作，有違法之嫌。本報接獲有關投訴後，隨即轉介入境處跟進，入境處對有關情況非常重視，查詢資料後即時作深入調查，搜集足夠證據後即果斷執法。

昨早近9時，數名入境處人員在餐廳拘捕一名外傭，把她押上車帶走。未幾，一行人到達附近東濤苑旭濤閣B座，人員押解外傭返回僱主的寓所，再拘捕其僱主。據了解，被捕外傭為42歲菲律賓籍女子。

入境處發言人回覆本報指，處方根據早前收到的舉報作深入調查及分析，昨展開拘捕行動，以涉嫌「違反其逗留條件」拘捕一外傭，又以涉嫌「協助及教唆其外傭違反逗留條件非法工作」拘捕其37歲合約僱主。調查發現該僱主為涉事餐廳其中一名持牌人。行動中，入境處調查人員檢獲餐具及清潔用品等證物。相關調查工作仍在進行中，不排除稍後有更多人被捕。

發言人強調，外傭只可為合約上訂明的僱主料理家務，不得受僱於任何其他人士擔任任何其他職務，包括兼職家務工作。僱主亦不得要求或容許傭工為任何其他人士擔任任何工作。任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆者同罪。而該僱主再次申請僱用外傭時，入境處會把其行為操守列為考慮因素，並可能拒絕其申請。

翻查該餐廳的社交網站專頁，不時發表有關政見的貼文，「黃店」地圖亦發現該舖的介紹。在2020年6月30日《港區國安法》生效前，其餐牌夾雜關於政治方面的二次創作圖片，例如孫中山戴着「豬咀」，背景為「光時」口號。至條例生效後，餐廳餐牌仍有其他二次創作圖片。

另於2021年2月疫情仍反覆之際，全城齊心抗疫，出入食肆都必須使用「安心出行」程式或填紙記錄，但該餐廳製作了一個假「安心出行」二維碼，並在專頁呼籲顧客「直接掃碼」、「無需安裝任何政府軟件」。倘有確診顧客曾光顧，若有人無使用正版「安心出行」記錄行蹤，便不能收取染疫風險通知。有關餐廳完全置公共衞生風險於不顧。

事實上，入境處一直大力打擊各類違例罪行，包括外傭從事非法勞工。資料顯示，去年涉及非法勞工（包括性工作者）而被捕的外傭數目創近年新高，2021年首11個月已有264人被捕，較2020年的123人，大升約1.15倍。