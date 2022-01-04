23處指明地方納強檢　涉初步確診輸入個案及望月樓

政府周二(4日)凌晨刊憲，要求於指定期間曾身處23個指明地方的人士接受新冠病毒強制檢測。詳情如下：

因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，以及兩宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有21個指明地方被納入強制檢測公告。

1. 石塘咀翰林匯1樓香港大學運動及健康管理中心

2. 中環娛樂行11樓1105室Perfect Medical

3. 西環利時大廈地舖及地下高層十二味熱辣火鍋莊

4. 香港大學梁銶琚樓11樓

5. 沙田美林商場熟食亭5-8號大飯糖甜品小食屋

6. 沙田美林商場地下1號鋪大家樂

7. 沙田新城市廣場第1期1樓110舖穴居酒屋

8. 沙田新城市廣場第1期8樓801C號舖北京樓

9. 紅磡都會道10號國際都會大廈20樓2002室本分資本投資(香港)有限公司

10. 銅鑼灣京都廣場地庫吉野家

11. 紅磡置富都會7樓747-748號舖湯加2021年12月29日上午9時30分至

12. 尖沙咀河內道3-4號世紀商業大廈1樓敍亨軒海鮮火鍋

13. 北角康福園地下A及B鋪太平洋酒吧81店

14. 北角康澤花園地下B2及B3號舖麥當勞

15. 紅磡置富都會7樓749-750號舖亞金南洋茶室

16. 沙田駿景園8座

17. 紅磡置富都會7樓704-706號舖敏華冰廳6日

18. 由沙田市中心開出往美松苑(循環線)號碼283的九巴

19. 由駿景園開出往顯徑路線號碼88K的九巴

20. 由小西灣(藍灣半島)開出往黃大仙路線號碼106的巴士

21. 由黃大仙開出往小西灣(藍灣半島)路線號碼106的巴士

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。

另一方面，由於將軍澳唐明苑唐煌閣地下香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園（將軍澳）爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵新冠肺炎相似，為謹慎起見，該校被納入強制檢測公告。任何在去年12月21日至今年1月3日期間曾身處該校超過兩小時的人士，須於周三(5日)或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於周五(7日)或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在2022年1月1日至1月3日期間已進行檢測，或已完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，為截斷可能在社區出現的傳播鏈，任何在去年12月27日下午1時至下午3時期間曾身處九龍塘又一城G25號舖望月樓的人士，須於周一或周二(3日或4日)接受檢測，並在收到載有檢測結果的電話短訊通知後，盡快以電話（21251111 / 21251122）向衞生防護中心報告檢測結果，而在任何情況下均不得遲於周三(5日)報告。