3位亞SIR以「跑」作則　帶領學生走遍港島遊

3名「中佬」教師原本可以過著井然有序的校園生活，不過活到人生中場，他們突然打破常規，決定用「跑」去感化學生。從此3個大男人便在課餘時間帶領一班學生四圍跑，除了校園基本訓練，他們還會跑去郊野公園執垃圾，跑去長者家中做義工，數年間，跑步小組亦由最初的數人，增加至數十人。疫情下，原定的沖繩環島跑雖然被迫中止，但趁著其校的45周年校慶，3人決定以「環港島Staycation Run」代替，希望與一眾學生為青春留下足印及回憶。

與社企「跑去你屋企」合作，「Staycation Run」是由東華三院黃鳳翎中學助理校長陳少偉與另外2位分別為輔導主任及駐校社工所帶領，以日跑15公里，再夜住酒店渡假的概念，與21名學生於3日2夜全程跑足45公里，並由上月28日於西環起步，沿途經過不同社區景點，包括赤柱、淺水灣、香港大學、維多利亞港及數碼港等。

身為長跑小組隊長的中六男生梁俊熹表示，今次旅程是好珍貴的回憶，期間又談及參加小組前後的轉變。梁指數年前的他是相當頑皮，經常因為犯事而被老師召見。不過自從加入小組後，他見到3位老師經常因為陪學生跑步，捨棄了許多本來可以陪伴家人的時間，這些無私的付出，梁深受感動，決定以老師們作為學習榜樣，他亦由以往只顧自己，變成現在懂諒解、照顧別人及明白團隊精神。

另一名中三女生李凱蕎則指，加入小組後，最大感覺是「原來3位亞SIR咁玩得」，她指以往對助理校長及輔導主任的印象，局限於嚴肅及不苟言笑；但經歷過多日的共同跑步，發現了他們輕鬆的一面，對他們有很大親切感，大家的話題亦不再局限在學科上，還包括日常瑣事。

助理校長陳少偉表示，儘管陪學生落場跑，別人看似需要付出許多額外時間及勞力，但過程中，其實自己是很開心，家人亦非常支持，尤其見到學生們有正面轉變。作為年長的一輩，見到堅持不懈的體育精神，能於學生當中不斷傳揚，他覺得非常大意義。