Dr.東：免費肺癌篩查　數分鐘救一命

相信港人對於作為本港頭號殺手的肺癌毫不陌生，但一項本地研究發現，只有少數受訪者考慮以低劑量電腦掃瞄作肺癌篩查，甚至有近半人以為不吸煙的患癌機率較低，惟數據顯示，在亞洲女性患肺癌比例中，有多達八成屬非吸煙人士。有機構提供免費篩查服務，對象為50歲以上的高風險香港居民。專科醫生則表示，使用低劑量電腦掃瞄篩查肺癌可減低高風險人士約20%死亡率。

由「呼吸希望」發起的網上調查，收集到1000個回應，「呼吸希望」看透肺事計劃策劃人黎月娥表示，調查發現香港人在肺癌篩查上有較少認知，亦只有一成受訪者曾就肺癌做檢查；逾半數人以為肺部不適或有病徵，才需做篩查。另外，普遍市民對肺癌存誤解，如錯誤地認為不吸煙可減低患肺癌的機會、以為用胸肺X光可有效篩查肺癌等。

臨床腫瘤科專科醫生及及亞洲癌症研究與教育聯盟副會長蔡添成表示，早期肺癌通常沒有症狀，只有約2成患者在第一期發現，而及早發現更可提高存活期，對比第4期肺癌病人僅少於1成的5年存活率，第一期患者大大提升至70%-90%。他又指肺癌可於無症狀下透過篩查發現，以在國際上受推薦的肺癌篩查方式─低劑量電腦掃瞄篩查，利用無創傷、極低輻射量的方式，掃瞄出更詳盡的影像，如檢測到非常小的結節。蔡強調，肺癌患者可能呼吸上有困難，用此方案的患者只需每5至10秒屏住呼吸一次，整個過程長達幾分鐘。

低劑量電腦掃瞄篩查肺癌有較多優點，因此「呼吸希望」開展「看透肺事」計劃，推出簡單問卷供公眾了解是否肺癌高風險人士，問題有關年齡、吸煙史、家族史等，再為當中一些50歲以上、高風險患肺癌的香港居民提供免費1次低劑量電腦掃瞄篩查及醫生諮詢，名額共300個。