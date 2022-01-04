東方日報A1：政府一針見血　團年飯冷清　酒樓慘情

冇靈魂政府防疫不力，縱容機組人員享特權返港免檢疫，放變種病毒入關，導致持續近3個月的社區無疫環境面臨失守。政府揚言農曆新年前會強推「疫苗氣泡」至所有表列處所，包括食肆、酒店，市民新春與親友出外用膳必需先打一針，新安排勢令飲食業界從電子消費券帶來的小陽春，跌回入生意慘情的寒冬。業界估計，「逼針」將令食肆生意跌最少20%至30%，有酒樓更稱新春前後本是團年飯及春茗等訂枱高峰期，惟近日不斷有顧客要求取消訂枱，更擔心影響會波及「茶市」，冀政府就「逼針」能與業界「有價講」。

稻苗飲食專業學會主席徐汶緯昨日表示，昨午與當局討論擴大「疫苗氣泡」措施，強調若強制市民未打針不能進入食肆，擔心連鎖反應大，估計生意額最少跌20%至30%。他舉例指，例如團年飯或開年飯，若有長者未打針，其他家庭成員便不會選擇到食肆聚餐。

對於近日再有食肆爆發感染群組，而且通風換氣未達要求。徐認為是個別事件，強調當局的專責小組對食肆提高通風、加裝空氣清新機的要求及分布等有指引，相信全港食肆大致能符合，因為安裝後要將相關文件提交予食環署。

距離農曆新年不足一個月，位於旺角的倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠透露，疫情爆發前的農曆新年，若以團體或公司春茗等宴席計算，整個月約有2,000多圍訂枱，惟政府即將推出「疫苗氣泡」，坦言已預期新春生意會受影響，雖然未有顧客因而改期提早團年，但近日已陸續接獲顧客查詢，指屆時若未能符合政府的防疫規定能否取消訂枱，亦有顧客擔心家中長者趕不及打針而取消預訂。他稱明白到顧客的難處，即使取消訂枱亦不會收費。

蘇續指，農曆新年檔期除了團年飯，亦有不少團體、公司會舉辦春茗，惟近日暫未有查詢。他估計團體或公司需商量過後才會決定是否取消或改期。面對種種不確定因素，惟酒樓已就部分應節食品入貨預備了一定數量，例如蠔豉，「要想想辦法處理」。

蘇又強調，擔心「疫苗氣泡」會帶來連鎖效應，剛過去冬至的生意額，約恢復至2018年的70%，惟Omicron令近日午市的顧客量減少10%，而且酒樓客人以長者居多，若他們因未打針而不能入酒樓，將令周末陪同他們一起飲茶的年輕顧客亦一併流失，「生意剛先陸續有好轉，原本預期1、2月會繼續增長，但現時願景已像流星般轉眼消逝，希望（政府）落實措施前可以『有價講』。」

食物及衞生局局長陳肇始則指，暫時「疫苗氣泡」市民至少打一針已符合，但會視乎疫情發展再調整針數。當局昨亦約見飲食業界，業界要求將「疫苗氣泡」延至農曆新年後才推行，惟雙方未達共識。

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