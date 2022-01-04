「疫苗氣泡」整死各行業　飲食界盼押後實施　料長者不獲豁免

政府揚言農曆新年前會強推「疫苗氣泡」至所有表列處所，包括食肆、酒店，市民新春與親友出外用膳必需先打一針，新安排勢令飲食業界跌回寒冬。香港餐務管理協會主席梁振華今早(4日)電台節目表示，業界昨日(3日)與政府代表開會，透露政府早前初步構思在本月尾推出安排，但業界向當局反映希望延遲推行，以便業界在2月初農曆新年傳統黃金檔期，可以有些少生存空間。

梁指出，政府傾向為有成人陪同的12歲或以下兒童可獲提供豁免，而65歲或以上的長者就未必有豁免，除非他們能出示醫生證明，顯示並不適合接種疫苗。至於如果有未打針的食客成功進入食肆，責任誰屬的問題，他認為雙方都要承擔責任，食客可能被罰款，而食肆亦有罰則。

他又指，農曆新年前後是中式食肆生意的高鋒期，他以「冬至」為例，食肆今年的生意額已追回疫情前的8成，業界期望農曆年生意額可追至疫情前的9成。他強調現時食肆已經跟足政府防疫要求，包括確保達到餐廳每小時換氣6次的標準，或者安裝經機電署和食環署檢測的空氣清新機等，強調今次九龍塘又一城「望月樓」不幸發生群組感染，只屬個別事件。