《眾新聞》播出最後節目今起正式停運　林鄭指與新聞自由無關

網媒《眾新聞》早前宣布將於今日凌晨(4日)起停運，並於昨晚(3日)播出最後的一個節目。該節目除了報道有關新一屆立法會議員宣誓的情況，更於尾聲回顧機構同事過去幾年的工作。其中國組總編輯司徒元在節目結束前，稱無論前路如何，希望眾人保持初心，不要忘記、不要放棄關懷社會及關心身邊每一人。而主筆楊健興在節目結束時亦向觀眾寄予珍重，指黑暗日子會過去的。

網媒《眾新聞》的網站及社文平台現時仍可瀏覽，不過至昨日起便沒有再更新。其主筆楊健興和總編輯李月華亦曾於記者會公開交代，是次停運決定原因，與《立場新聞》報道文章遭控告為煽動刊物而停運有關，形容這是一個「短時間」的決定。他又指現時營運已不清楚界線，不能夠在安全情況下工作。楊強調，至今未有任何執法部門與《眾》接觸，只是有消息或某些背景人士的文章都曾表達過，網媒將會被處理。

對於立場新聞及眾新聞先後停運，林鄭今日表示停運是媒體自己的決定，與新聞自由沒有直接掛鈎，而媒體有自己的決定和擔心，在商業社會來說是十分常見，政府不會打壓新聞自由，只依法辦事。林鄭又指她上任初期開放網媒採訪權，而政府新聞處新聞發布系統的登記數字亦有所上升，包括本地媒體增加了5.4%、海外媒體增加了9.5%，反而是內地媒體下降了。

她又指，不認同事件與實施《港區國安法》有關，不能接受有評論指香港新聞自由面臨絕迹，因為西方國家的國家安全法遠比香港嚴苛，若媒體停運與《港區國安法》有關，那麼西方國家也沒有新聞自由。