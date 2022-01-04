政Whats噏：蔡志強「目中無人」？　原來面盲症困擾多年

東區前區議員蔡志強今年9月拒絕宣誓即日喪失議席，及後佢已離港赴英。佢今早(4日)喺Facebook(Fb)貼文話要分享秘密，原來佢自小就發現自己認唔到人，除咗較熟悉嘅親友外，其他人好多時都完全唔記得，更曾發生尷尬經歷。佢仲話呢個問題已經困擾咗自己好多年𠻹，至當選區議員同主演短片得獎後，發現自己真係難以負荷，希望身邊嘅朋友唔好以為佢有意無視對方同目中無人啊。

蔡話一度以為自己記性差，慢慢發現佢記其他嘢無問題，唯獨係記唔到人。佢話只認得自己啲「九族親戚」，部分經常傾談嘅同事，及曾一齊食過幾次飯或Fb有相及姓名嘅小部分網友。佢坦言好多面孔喺佢眼中都係差不多，單靠照片係認唔到人。又或者同一個人傾完幾分鐘後，要佢拼返對方個樣出嚟更係無可能嘅，甚至連形容面上特徵佢都做唔到。

認唔人嘅佢曾經面對唔少尷尬場面，佢話試過有一次喺音樂會散場，突然有位陌生男子同佢寒暄近半個鐘，最後提及大家最近工作情況嘅時候先發現雙方都認錯人。原來係對方單方面認錯佢，佢就只係面盲訓練到對住任何人都可以吹一餐喎。佢話由於經常有陌生人向佢打招呼，唔回應好似唔係幾有禮貌，但回應又怕一路吹落去會被對方發現其實自己唔記得咗佢，咁仲衰。所以久而久之，佢就練成一身「吹水」本領，務求喺「吹水」之間盡快加深印象，同套多啲料。

擔任區議員後，蔡就有更多機會面對素未謀面嘅街坊。佢話做咗區議員及出演嘅短片得獎後，佢就真係負荷唔到，多次有人認得佢，但佢就完全無印象。佢希望大家可體諒佢嘅病情，主動話返畀佢知自己係邊個嘅朋友，同埋原諒佢嘅無禮，強調唔係真心無視大家啊。