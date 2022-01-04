望月樓6食客行蹤不明　學者憂社區爆發　倡加密檢測縮短檢疫期

新冠肺炎疫情未止，又一城望月樓目前仍有6名食客行蹤不明，尚未送檢。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今(4日)出席電台節目表示，擔心本港社區未來一至兩日可能出現源頭不明確診個案，更可能已經有第二甚至第三代傳播，屆時就會進入另一階段，達致第五波疫情爆發臨界點。

不過蕭指，科技進步下，現時已有技術梳理感染傳播鏈，如透過病毒基因排序，了解患者與哪些個案有關。另外，蕭亦指變種病毒Omicron的潛伏期中位數是3日，比另一變種病毒Delta的潛伏期為4至5日為短，繁殖速度亦快70倍，所以患者未出現病徵時，已經可能具傳染性，因此建議檢測方面要做得更密，有需要加密至每日一檢，以防感染者於短期內產生大量病毒，傳染其他人。

隨着輸入個案愈來愈多，蕭指政府可考慮將檢疫期由現時21日縮短到14日，因感染Omicron變種病毒一般7日已病發，反而如果留在檢疫酒店內太長時間，會增加交叉感染風險。蕭又擔心由菲律賓抵港的外傭如在即將離開檢疫酒店時才感染，會很容易將病毒帶入社區，情況不甚理想。