港府重申無意暫停面授課堂　學界指停課需至少3天通知

變種病毒Omicron近日來勢洶洶，早前有報道指教育局向學界研究是否需暫停面授課堂，後由局方澄清屬謠言。港府今日(4日)表示暫無計劃再要學生停課，因停課對學生的心理影響很大，現階段不會輕易停止面授課。資助小學校長會名譽主席張勇邦，同日在電台節目回應指，津貼小學議會、資助小學校長會，以及官立小學校長協會，近日亦未有獲教育局諮詢有關停課的意見，又坦言停課一事不能剎那間發生，需要事前至少3至5天通知。

張勇邦認為校方要有「兩手準備」，如暫停面授課堂的安排不可以「今日講，明日即刻做」，如海嘯發生那麼緊急。他指雖然學界在過去兩年有疫情下各種上課安排的經驗，但為了讓校方調配教學內容，當局最少要早3至5日通知。他又指學界相信專家的預告，以及政府富經驗的行政安排。

有媒體於早前報道，因應疫情有變卦，教育局曾諮詢是否需再暫停面授課堂。教育局隨即澄清停課只屬謠言，現階段仍會繼續現行面授課堂安排，密切留意疫情的發展，若有需要作出新安排，會與學界保持溝通並盡快公布。

全港幼稚園及中小學由去年5月24日起全面恢復半天面授課堂安排，而本學年，即去年9月教育局公布學校申請全日復課安排，學校直接僱用的教職員有7成人完成接種2針新冠肺炎疫苗，而全校學生亦需達7成要求，惟當中未成年學生打一針並滿14天便可。