城規會接粉嶺北新發展區申請　擬放寬地積比　料供6168住宅單位

香港一屋難求，政府於施政報告提出發展北部都會區，其中古洞北及粉嶺北新發展區為首個進入施工階段的新發展區項目。城市規劃委員會今日(4日)接獲房屋委員會申請，擬放寬首幅位於粉嶺北新發展區第15區東、鄰近新屋村的政府土地地積比率及建築物高度限制，以興建6座，共6,168個公營房屋單位，同時提供1,146個停車位，初步預計將於2026或2027年完成興建。

文件指出，申請人擬議放寬地積比率，由現時的5.0倍放寬至約6.09倍；放寬建築物高度限制由現時東邊部分的主水平基準上105米至128米，西邊部分則由主水平基準上125米放寬至137米，整個地盤面積約4.54公頃，預計共提供6,168單位，容納15,525人。此外，項目將設2間幼稚園、長者地區中心及幼兒中心等。

申請人指，根據環境、通風、景觀及交通等影響評估，證明放寬地積比不會對該區帶來任何不良的相關影響，同時有助符合政府於長策訂立的公營房屋數量目標。

翻查資料，興建上述供應房屋工程進度理想，預計第一期平整工程於明年第二季完成。另外，為應付新發展區的交通需求，土木工程拓展署正興建連接粉嶺北新發展區至粉嶺公路一條長約4公里的雙程雙線分隔車道，即粉嶺繞道（東段），預計該工程不遲於2026年完成。