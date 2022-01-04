鯉魚門增抽水設施僅稱收集意見　區議會怒轟渠務署「使唔使10年」

鯉魚門旅遊區部分處於低窪地區，每逢海潮上漲及颱風，容易造成水浸，多年前超強颱風「天鴿」襲港， 更造成嚴重水浸。觀塘區議會今日(4日)建議增設抗災應急自動抽水設施，渠務署指會積極聯絡各部門，多名議員怒轟該署沒有正面回應，質問收集意見「使唔使10年」，根本只想「捱過」區議會。

區議會副主席呂東孩建議在鯉魚門增設抗災應急自動抽水設施，減少當區居民損失，惟渠務署回應會與各部門研究，及歡迎實體視察。隨即區議員張培剛指渠務署未有正面回應，直言「做唔到咪做唔到、冇諗住做就冇諗住做」；另一區議員譚肇卓指「可能我低低哋」，但只聽到渠務署稱「各部門研究」，沒有指是否可行。

區議會主席柯創盛追問，渠務署需多少時間收集各部門意見，「兩個禮拜夠唔夠，一個月呢？」，批署方到區議會不應用書面回應「過橋」，或僅「捱過」區議會會議就算。他再問「使唔使十年，使唔使依家畀你休會討論？」

經多位區議員追問後，渠務署才指正向土木工程拓展署諮詢技術意見，同時正考慮研究可能性，2星期後給予更確實的回覆。