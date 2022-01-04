政Whats噏：大埔區會副主席補選疑傾唔掂數　大會臨時被取消

大埔區議會早前因副主席問題鬧風波，原本以為副主席劉勇威喺被「催促」下，趕及喺除夕日履行「兩年一屆」協議辭任副主席，理應今早（4日）召開大會就可以補選副主席，點知最後大會竟然臨時取消！原來係秘書處未收到有意競逐副主席議員嘅提名，按規例佢哋唔可以召開大會，睇怕都係因為爭位內訌而傾唔數喇。咁幾時先開到會呢？該區區議會主席毛家俊就話相信仍需要時間協商，未來一兩次大會都未必可如期舉行啊。

翻查大埔區議會網頁，顯示原定今日舉行嘅區議會大會「會議未能如期舉行」，而下一次大會就要等到3月先可以召開。毛家俊回覆查詢時話，早前就取消會議一事向秘書處查詢，引述指根據《區議會條例》每個區議會大會須有正副主席在場先可正式舉行。佢話收到劉請辭至今只係幾日嘅事，加上未收到有議員正式表達參選意願，所以打算喺稍後再次詢問現任議員嘅諗法，希望可以更順暢處理選舉副主席一事。

至於目標幾時可以完成協商呢？毛就話當然愈快愈好，之不過現任區議員之間對於未來工作方向存有分歧，處事方式亦有唔同，相信要較長時間先可以作出適當嘅決定。佢又話轄下數個委員會已成功組成及將舉行會議，強調未能舉行大會對於區務工作影響唔大，佢亦正就可否以傳閱文件方式處理等詢問民政事務總署意見，之但係可能呢一、兩次區議會大會就未必可如期舉行喇！

有該區區議員話都係今早出發去開會途中先收到秘書處通知，因為未收到提名所以取消會議，要待下次會議再處理。佢坦言自己無意競逐副主席之位，話至今仲未有人主動聯絡佢就呢個議題作討論，相信大家都冇咩意欲傾住。咁幾時先處理到呢？佢就話毛家俊作為主席有責任邀約各議員討論，否則唔知點樣先可以解決補選副主席問題，往後亦難以處理部分議程。至於大會可否延期稍後舉行呢？佢都話「答你唔到」。