的士保險龍頭7日後退保　逾萬輛的士恐面臨停駛

的士保險費用近年飆升，有本地商業汽車保險龍頭去年底起先後宣布，停收新單兼停止現有客戶續保。有業界指，泰加已通知車主，會在7日通知期後退保，恐過萬輛的士短期內面臨無保險而不能行駛，直接影響的士司機生計。

本港現時有約1.8萬輛的士，並向8間保險公司承接的士保險。當中，市佔率超6成的泰加保險早前發出公告指，為減輕因可能長時間被停止外幣投資而導致的潛在財務損失、並保障其盈利能力，將會認真考慮應急方案，包括停止接受其現有的士保險客戶的續保。

的士車行車主協會永遠會長鄭克和指，泰加近日向車主表明，將於7日通知期後退保。據他了解，其他的士車主已陸續收到通知。他預料，泰加在一星期內將終止四分三的士保單，估計最終全港有過萬部的士的保險將會失效，而他旗下部分的士明日起已因沒有保險，無法行駛。

鄭克和批評，政府及保監局未有協調及管理，批評泰加未提供替代方案，包括未協助業界尋找新保險公司。他續指，市場上其餘保險公司，因憂慮蝕本亦拒絕接受新單。他亦指，業界現時計劃自行營辦的士保險。

根據泰加前年的年報顯示，的士保費收入於佔其集團整體48.9%，同年保費淨額增加2.3%，加上賠付率降至77.6%，的士保險業務錄得溢利3,300萬港元。惟2019年的士保險賠付率為151.8%，即虧損達1億3620萬港元。