食安中心公布第一期賀年食品調查　兩樣本未通過檢測

農曆新年將至，食物環境衞生署食物安全中心今(4日)公布，最近完成一項有關賀年食品的時令食品調查(第一期)，約520個樣本中，除較早前公布的一個預先包裝乾冬菇樣本違反食物標籤規例及一個蘿蔔糕樣本含不准添加的防腐劑外，其餘樣本全部通過檢測。

中心發言人指，中心分兩期進行此項時令食品調查，在第一期調查期間，中心從不同零售商，包括網上零售商，抽取了糕點，例如蘿蔔糕和年糕、油器，如煎堆和油角、糖果、湯圓、瓜子及海味等樣本進行化學、微生物及營養成分測試。

他建議消費者到可靠及衞生的店舖購買賀年食物，購買預先包裝的糕點及小食時，要留意包裝是否完好和食用期限，亦應參考包裝上的營養標籤，了解食物中的糖、鹽（鈉）及脂肪等含量，以作出健康的選擇。購買散裝食品，例如糖蓮子、果仁及瓜子時，要注意食物容器是否清潔及店舖員工的個人衞生情況。

他亦建議，市民應選購色澤自然的食品，留意特別亮白的開心果可能經過漂白加工，而表面有不尋常光澤的瓜子則可能添加了礦物油，食用這些食品可引致腸胃不適。中心會繼續檢測賀年食品，並適時公布第二期的檢測結果，以確保食物安全。