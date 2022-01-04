港府谷針令接種中心需求大增　正商討增加注射站應付人流

港府今(4日)宣布，下月24日進一步擴大「疫苗氣泡」，屆時市民須打針才可進入食肆、大部分表列處所及康文署轄下的場所，本港多間社區疫苗接種中心再現人龍。有營運接種中心的負責人表示，最近打針人數爆滿令中心感吃力，建議市民針前先預約，又透露港府正商討增加注射站。有專家指接種中心已陸續關閉，擔心會出現供不應求情況。另外，港府亦將於下周立法會首次會議當日，派外展隊到立法會大樓，為議員和職員打內地研發的科興疫苗。

康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，該集團負責營運的觀塘曉光街體育館社區疫苗接種中心，最近打針的市民大排長龍，每日預約打第1針的有600至900人，亦有過千人打第3針，認為巿民很踴躍接種疫苗。

梁續指，目前預約的市民定必「有針打」，惟可能要排隊，希望市民互相忍讓。另外，接種中心每日約有300個「即日籌」，在現時打針預約急增情況下，應付即日籌頗為吃力，呼籲市民事先預約，再依照相應時段到場打針。

梁國齡又透露，港府為應付市民近日上升的打針需求，正與各疫苗接種中心和公立醫院的接種站商討增加注射站，另增加注射站的接種名額，並正考慮其他方法滿足需求。

呼吸系統專科醫生梁子超亦質疑，本港仍有約200萬合資格市民、數10萬名12歲以下兒童未打針，但接種中心已陸續關閉，擔心會出現供不應求情況。

另外，港府將會在下周三(12日)立法會舉行首次會議當日的上午10時至下午5時半，派外展隊到立法會大樓，在立法會宴會廳為議員和職員打科興疫苗。