安達臣道停車場將興建學校　區議員憂慮泊位短缺

教育局計劃在西貢安達臣道石礦場用地興建設有30間課室的小學。

教育局計劃在西貢安達臣道石礦場用地發展(地盤 E-1)興建設有30間課室的小學，以重置廣東道官立小學。觀塘安泰區議員林瑋今日(4日)指，本是以短期租約方式運作的臨時停車場，因土地需要回收及興建學校，區內泊車位不足問題將更為嚴重。

林瑋在觀塘區議會大會上指出，安達臣道長期面臨交通問題，泊車位嚴重不足，加上政府將會在今年回收臨時停車場，改為作教育用途，區內面臨停車位嚴重短缺的問題。地政總署署長黎志華則回應指，將會與區議員商量，研究可否在其他土地以短期租約方式作停車場之用。

另外，林瑋在會後稱，安達臣道多年來面對泊位不足問題，「一條邨都差百幾個位」，車主即使明知把車輛停泊路邊會被抄牌，亦無可奈何。他又稱安達臣道的臨時停車場可提供260個車位，政府收回土地後該區停車位勢必更加短缺，大批車輛在路邊停泊將造成嚴重的交通堵塞問題。

教育局計劃以安達臣道石礦場用地發展(地盤 E-1)的項目為試點，按「一地多用」原則興建2所小學校舍及1所幼稚園校舍，其中包括重置廣東道官立小學，以提升該校的教學設施及環境。目前正進行相關建校工程的前期籌備工作，預計將於本立法會年度向立法會提交撥款申請，建造工程預計需時約3年。