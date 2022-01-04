民生政治滿意率創近年新低　評論指香港呈離散狀態

有評論人指民調顯示政府的信用度持續低迷。

受疫情影響，加上政府施政未能對症下藥，市民對社會狀況均持負面意見。有機構今日(4日)公布調查結果，顯示市民對民生狀況滿意率為負28%，對政治問題的關注更下降至近年新低。有評論員指香港出現信心危機，已不熱衷參與政府政策，媒體停運更可能令反對聲音更加薄弱。

香港民意研究所於上月9日至14日通過電話訪問並成功收回1017個樣本。在社會問題關心比率方面，問卷以三選一的方式提問，市民對民生問題的關心指數為44%；對政治問題的關心方面為26%，屬2020年12月以來最低；對經濟問題的關心方面為26%。

至於評分方面，滿分為10分，其中民生問題關心評分為7.40；經濟問題關心評分為7.2；政治問題關心評分為6.16，創2018年12月以來新低。

在滿意率方面，其中民生狀況滿意率為負28%，為去年9月以來最低；政治狀況滿意率為負27%，為去年10月以來最低；而經濟狀況滿意率為負24%。

評論人李傲然指近年香港發生太多事，很多港人感到疲勞及絕望，加上陸續有媒體停運，令人質疑社會上會否少了很多評論聲音。另外，政府提出的北部都會區等政策，市民似乎不太接受及不予期望，反映政府的信用度持續低迷，而現時的政治社會環境，也令市民沒有意欲參與。李傲然續指整個大環境呈現一個離散的狀態，出現了一個信心危機，甚至有「搵夠錢就移民的心態」。