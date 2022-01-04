福虎特別郵票1.18發行迎新歲　首日封今起發售

福虎迎新歲，香港郵政今日(4日)表示，將於1月18日以「歲次壬寅(虎年)」為題發行賀歲生肖郵票。一套4枚郵票及郵票小型張均以虎為造型的工藝品作設計，另推出「心思心意郵票」小版張及絲綢郵票小型張和以「健牛福虎」為題的十二生肖金銀郵票小型張，齊以福虎賀歲，為新春佳節增添喜慶。

4枚生肖郵票分別展示了絨毛虎玩偶、瓷製福虎、陶製福虎及紙雕福虎，配上溫暖的漸變色背景及植物刺繡，寓意虎年大吉。郵票小型張上的瓷虎戴着刺繡虎頭帽，中國傳統以此表達對孩子健康成長的殷切期望，背景為鮮明豔麗的大紅花布，象徵喜氣吉祥。是次同時發行的還有絲綢郵票小型張，以高貴的絲綢配襯精緻的圖案。

至於題為「健牛福虎」的十二生肖金銀郵票小型張，則以中國畫風的山河為背景，綴以點點花開，喜迎新歲。金銀郵票上的健牛與福虎配對成雙，面值各50港元，分別以銀箔和金片製作。健牛勤奮強壯，福虎活潑好動，祝願大眾來年龍精虎猛、身壯力健。

全線郵政局由今日(4日)起發售「歲次壬寅(虎年)」首日封和「十二生肖金銀郵票小型張──健牛福虎」的正式紀念封，珍藏版的首日封和紀念封亦已在各集郵局和網上購物坊「郵購網」發售。

各郵政局亦將由1月18日起發售整套特別郵票及相關郵品，包括首日封、郵票、郵票小型張、絲綢郵票小型張、套摺、生肖紀念封、郵資已付生肖賀年卡、已蓋銷首日封、已蓋銷生肖紀念封、「心思心意郵票」小版張及利是封，亦可由當日上午8時起，於網上購物坊「郵購網」訂購以上各款郵品。