指定檢疫酒店運作逾1年　330人涉違規擅離房間

為加強外防輸入，本港現時提供40間指定檢疫酒店讓抵港人士進行強制檢疫。港府自2020年12月22日起全面實施指定檢疫酒店計劃及指定交通計劃，已運作超過1年，指定檢疫酒店計劃辦事處的專責巡查隊至今共進行約17,400次巡查，處理超過330宗違規個案。相關個案主要涉及受檢疫人士離開房間。專責巡查隊已適時跟進和調查，確認違規的人士已被送往檢疫中心。

食物及衞生局局長陳肇始今日(4日)視察位於政府總部的指定檢疫酒店計劃指揮中心，以了解計劃的整體情況，以及指定檢疫酒店的運作模式、防疫措施和消毒程序。她表示，政府對指定檢疫酒店的防疫措施有嚴格規定，並每日派員巡查，確保酒店根據規定嚴格執行感染控制措施等，以及指定檢疫酒店的員工均符合相關接種疫苗要求和接受定期檢測。

就部分Omicron變異病毒株輸入個案於指定檢疫酒店確診，衞生署衞生防護中心早前要求，指定檢疫酒店實施額外感染控制和監測措施，進一步減低可能出現的傳播風險。在涉及Omicron個案曾入住的指定檢疫酒店，中心會安排與Omicron個案相鄰和對面房間的住客每天接受檢測，直至該病人離開酒店後的第7天。

據計劃第6輪名單顯示，2月28日前本港有40間指定檢疫酒店，提供約11,500間房間。下輪計劃則由3月1日至7月31日，共涵蓋44間酒店，提供約12,500間房間。政府可在有需要時進一步調整這一輪指定檢疫酒店所提供房間的數目。