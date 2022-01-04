刀割貓尾扔埋牆　電工認虐待動物罪還押

一名男電工涉於去年7月底在家中虐待兩隻短毛家貓，當中一隻家貓遭他用刀割傷尾部及留下1厘米傷口。他今天（4日）在屯門法院承認2項殘酷對待動物罪，還押至1月18日候判，以待索取背景及心理報告。案情透露，涉案被告警誡下指兩隻貓在他砌模型時跳上桌子，故他用刀割向貓尾，及將另一隻家貓扔向牆壁。

報稱電器技工的29歲被告徐俊賢，被控於2021年7月30日，在屯門青山公路順風圍一村屋內殘酷地惡待兩隻短毛家貓，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種行為，而導致該兩隻短毛家貓受到任何不必要的痛苦。

案情指，被告與其女友同居於案發單位，女友於2021年4月受朋友所託，帶了1隻橙白色雌性家貓和1隻雄性黑白色家貓回家照顧。案發當日早上，被告女友到天水圍探望母親，當她同日晚上回到家中時，發現雌貓尾部有遭利物割傷的痕迹，其尿液亦有血漬。被告女友其後尋找團體「寵愛家」照顧及檢查2貓，其後向愛護動物協會揭發事件。

警方經調查後拘捕被告。被告於警誡下作出招認，表示案發當時他正在桌上砌模型，2貓突然跳到桌上，他遂用15厘米長的刀切雌貓的尾巴，及將雄貓扔向牆。經檢驗後，雌貓尾部右側發現1厘米傷口，雄貓則沒有發現明顯傷勢，但有上呼吸道感染情況。

案件編號：TMCC 3/2022